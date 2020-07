Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Stefan Spitzer, hat Arnold Göddel dafür gedankt, dass er das Thema „Aussichtstürme“ in die Tourismusdiskussion eingebracht hat. Er teile sein Engagement für die weitere Entwicklung der Wanderdestination. Er selbst habe vor Jahren bereits den Vorschlag gemacht, auf dem höchsten Berg des Landkreises Kusel und der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, dem Herzerberg, einen solchen Aussichtsturm zu errichten. „Dies wäre eine touristische Attraktion für den Landkreis und eine weitere Bereicherung unserer Wanderregion“, schreibt Spitzer. Denn der Prädikatswanderweg „Preußensteig“ führe über den Herzerberg. Von dort aus hätte man wunderbare Sichten in alle Richtungen vom Hunsrück bis zum Donnersberg.

Der Bürgermeister weist aber auch darauf hin, dass neben der guten Idee und dem politischen Willen als weitere Voraussetzung die Finanzierung eines solchen Projekts zu prüfen sei. Doch könne die Kreismitte zur Zeit nicht an entsprechende Leader-Fördergelder kommen, weil man sie bei der letzten Vergaberunde der Leader-Fördergebiete nicht berücksichtigt habe. Somit seien die Handlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Spitzer: „Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir bei der nächsten Vergaberunde wieder den Status eines Leader-Fördergebietes bekommen. Gleiches gilt natürlich ebenso für das Thema GA-Fördergebiet. Auch dort hat man uns ausgeschlossen, so dass in Konkurrenz mit umliegenden Gewerbestandorten Nachteile bestehen.“