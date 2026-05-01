Entschieden wird die Meisterschaft in der C-Klasse Nord noch nicht. Wenn Hefersweiler aber bei Kaulbach-Kreimbach punktet, wäre es ein großer Schritt Richtung B-Klasse.

Es sind noch drei Spiele zu gehen. Mehr Spitzenspiel geht nicht, dann ist es auch noch ein Derby. Wenn sich am Sonntagnachmittag (15 Uhr) der Zweitplatzierte SV Kaulbach-Kreimbach und Tabellenführer SV Hefersweiler auf dem Kaulbacher Rasenplatz begegnen, dann geht es für beide um nichts anderes, als den Sprung in die B-Klasse. Dort würde man sich gerne auch in der Saison 2026/2027 begegnen.

Mehr Druck liegt jetzt am Wochenende indes auf den Schultern der „Kaulis“, denn die (41 Punkte) dürfen zumindest nicht verlieren, lauert doch noch die SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen (39) dahinter. Die würde im Falle eines eigenen Sieges und einer SVKK-Niederlage an jenem vorbei- oder bei einem Remis gleichziehen. Etwas angenehmer ist da schon die Ausgangslage für den SV Hefersweiler (43), der bei einer Pleite zwar Rang eins verlieren würde, aber immer noch auf Aufstiegsrang zwei verbliebe.

Kein Spiel auf Unentschieden

„Ja, das ist uns bewusst. Kaulbach muss. Aber wir fahren bestimmt nicht dahin, um Unentschieden zu spielen. Das können wir auch gar nicht, dafür sind wir nach vorne zu stark“, befindet Hefersweilers Coach Sascha Michel. In und um Hefersweiler macht man seit geraumer Zeit schon keinen Hehl daraus, unbedingt aus der C-Klasse hinaus zu wollen. Und dieser Sprung soll in diesem Jahr gelingen. Gerne mit dem vorentscheidenden Schritt am Sonntag, denn Sascha Michel ist sich auch bewusst, „dass wir nächste Woche auch noch ein schweres Spiel gegen Ramstein III haben“. Dem Druck, da dann gewinnen zu müssen, kann man sich dann ebenfalls schon entledigen.

Mit Blick auf Sonntag ist Michel „voller Vorfreude, es ist ein Derby. Darauf freuen sich auch meine Jungs“. Den Lokalrivalen habe er jetzt „zwei, drei Mal gesehen“. Seiner Ansicht nach sind sie „eine körperbetont agierende Mannschaft, die auch nicht umsonst da vorne steht“. Ziehe er allerdings den Vergleich, „finde ich uns schon stärker. Deswegen tippe ich auch auf ein 2:0 für uns“.

Voller Kader

Und was muss passieren, dass der SV Hefersweiler den Platz am Sonntag tatsächlich als Sieger verlässt? „Wir müssen unsere spielerischen Stärken zeigen. Und uns muss bewusst sein, dass da viel Feuer drin ist, viele Zuschauer da sind. Es geht um alles. Da müssen gerade die Jungen ruhig bleiben und keine dummen Aktionen machen. Das kann uns das Genick brechen“, warnt der Trainer, der insgesamt aber „guter Dinge“, auf einen vollen Kader zurückgreifen kann. Dabei auch: Keeper Karsten Köpke, der im Verlauf der Rückrunde mit einer Menge Erfahrung aus höheren Klassen vom SV Rodenbach zum SVH gewechselt ist.

Spiele im Überblick

Bezirksliga Westpfalz: FC Rodalben – TSG Wolfstein-Roßbach (So, 15.15), SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler – VfB Waldmohr (So, 15.30), SV Nanz-Dietschweiler – SV Alsenborn (So, 16).

A-Klasse KUS-KL: SV Nanz-Dietschweiler II – SV Kottweiler-Schwanden (So, 14), SV Kohlbachtal – SV Rodenbach II, FV Weilerbach – SG Bechhofen/ Lambsborn, SV Miesau – TuS Hohenecken II, TSG Burglichtenberg – SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg, FV Kusel – SG Queidersbach/Harsberg (alle So, 15), SG Oberarnbach/ Bann – SG Spesbach/Elschbach (So, 15.15), TuS Schönenberg – SSC Landstuhl (So, 15.30).

A-Klasse Bad Kreuznach: SG Gräfenbachtal – SV Medard (So, 15).

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/Merzweiler – VfR Baumholder II (So, 13.45).

B-Klasse KUS-KL Nord: FV Kusel II – TSG Wolfstein-Roßbach II (So, 13), TuS Bedesbach-Patersbach II – SpVgg Welchweiler (So, 14), SG Hüffler/Wahnwegen – VfB Reichenbach II, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg – SG Pfeffelbach/Konken/EDO, SV Einöllen – TuS Glan-Münchweiler, SV Herschweiler-Pettersheim – SG US Soccer/ESP/Steinwenden, SG Föckelberg/Bosenbach – SG Hirsau, SG Mühlbach/Neunkirchen – SV Ulmet (alle So, 15).

B-Klasse KUS-KL Süd: FV Weilerbach II – SG Krottelbach/Ohmbach, SV Mackenbach II – TuS Gries (beide So, 13), TuS Schönenberg II – FV Kindsbach II (So, 13.30), FV Ramstein II – SV Kübelberg (So, 14), FSV Krickenbach – SC Vogelbach, SG Breitenbach/Dunzweiler – SV Schopp, TuS Landstuhl – VfB Waldmohr II (alle So, 15).

B-Klasse Birkenfeld 1: SG Perlbachtal – SpVgg Hochwald, TV Grumbach – SpVgg Teufelsfels (beide So, 15).

C-Klasse KUS-KL Nord: FV Ramstein III – SpVgg Welchweiler II (So, 12), SV Herschweiler-Pettersheim II – SG US Soccer/ESP II (So, 13.15), SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen – SG Pfeffelbach/Konken/EDO II, SV Kaulbach-Kreimbach – SV Hefersweiler, SG Schrollbach/Hauptstuhl – TuS Glan-Münchweiler II (alle So, 15).

C-Klasse KUS-KL Süd: SSC Landstuhl II – SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II (Sa, 17), SV Nanz-Dietschweiler III – SV Kottweiler-Schwanden II (So, 12), TuS Landstuhl II – SV Rodenbach III, TSG Burglichtenberg II – SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II, SG Oberarnbach/Bann II – SC Vogelbach II (alle So, 13.15), SG Bechhofen/Lambsborn II – TuS Landstuhl II (Mi, 19), SV Kottweiler-Schwanden II – SG Haschbach/Schellweier/Etschberg II (Do, 19).

C-Klasse Birkenfeld 1: TV Grumbach II – SpVgg Teufelsfels II (So, 13).