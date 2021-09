Am Sonntag, 3. Oktober, findet im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg ab 11 Uhr wieder eine Fütterung der Lebendtiere der aktuellen „Spinnen!“-Sonderausstellung statt. Wer Spinnen, Skorpione und Geißelspinnen in Aktion sehen und Informationen aus erster Hand erhalten möchte und vielleicht auch Fragen an die Fachleute vor Ort hat, der ist in die Ausstellung eingeladen. Die Sonderausstellung „Spinnen!“ präsentiert bis zum 13. Januar 2022 lebende Spinnen und deren Verwandte. Neben Terrarien mit 25 Lebendtieren wird viel Wissenswertes rund um heutige und fossile Achtbeiner geboten. Im Museum sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Es besteht Masken-, aber keine Testpflicht!