Am Sonntag, 25. Juli, werden ab 11 Uhr im Urweltmuseum Geoskop auf der Burg Lichtenberg Spinnen, Skorpione und Co. gefüttert. Sie gehören zur aktuellen Sonderausstellung „Spinnen!“. Fachleute vor Ort werden im Rahmen der Fütterung Informationen zu den einzelnen Tieren geben und Fragen beantworten. Die Sonderausstellung wird noch bis 13. Januar gezeigt: Lebende Spinnen und deren Verwandte, insgesamt 25 Stück, sind in Terrarien zu sehen, außerdem gibt es viel Wissenswertes rund um heutige und fossile Achtbeiner. Im Museum besteht Masken-, aber keine Testpflicht.