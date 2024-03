Spielwaren Metzger in der Kuseler Innenstadt hatte vor einigen Wochen eine Kundin, die sich kein Ladenbesitzer wünscht. Die Frau habe Waren im Wert von fast 200 Euro gestohlen. Das machte Inhaberin Lilo Daniel am Donnerstag in den Sozialen Medien öffentlich. Sie hofft auf Zeugenhinweise. Die Tat selbst ereignete sich allerdings bereits am 28. Februar.

Wie Christoph Maurer, Leiter der Polizeiinspektion Kusel, gegenüber der RHEINPFALZ berichtet, handele es sich bei dem Diebesgut um eine „Pokémon“-Karten-Sammlung. Die mutmaßliche Täterin wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei ermittle derzeit noch ihre Identität. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter Telefon 06381 9190 zu melden.