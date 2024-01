Wer in Föckelberg auf dem Spielplatz gerne gegen die Torwand geschossen hat, könnte künftig wohl nicht mehr so großen Spaß daran haben.

Die Torwand auf dem Spielplatz ist Teil eines Klettergerüstes. Aus Sicherheitsgründen soll dort ein Fallschutz ausgebracht werden. Das ist das Ergebnis einer Spielplatz-Prüfung, sagte Ortsbürgermeister Frank Winter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der dürfte den Nebeneffekt haben, dass auch das Fußballspielen an der Torwand nicht mehr so einfach wird. Es müsse dort so etwas wie Rindenmulch verteilt werden. Doch damit nicht genug: Außerdem entspreche das Spielplatz-Schild nicht der Norm, berichtete der Ortsbürgermeister weiter. Und am Maschendrahtzaun drohe Verletzungsgefahr. Alle Mängel sollen nun behoben werden. Der Ortsbürgermeister wunderte sich darüber, dass die beanstandeten Mängel noch vor zwei sowie vor drei Jahren dem Prüfer gar nicht aufgefallen seien, nun aber doch – „obwohl wir nichts verändert haben“.