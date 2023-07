Spiel, Musik, Tanz und Sport standen beim zweiten Familienaktionstag des Kreises in Zusammenarbeit mit der Stadt Kusel und Vereinen im Vordergrund. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr fanden diesmal erneut viele Eltern mit ihren Kindern den Weg in die Kreisstadt. 50 Vereine und Institutionen aus und um Kusel nutzten die Gelegenheit, um sich mit kostenlosen Mitmachangeboten für Kinder vorzustellen. Ziel der meisten Vereine war es dabei, neue junge Mitglieder zu gewinnen. So beispielsweise der Poolbillardclub Domino Kusel (PCB). Am aufgebauten Billardtisch zeigte der Verein den interessierten Kleinen, wie der Sport funktioniert. „Nachwuchswerbung ist wichtig“, sagte der Kassierer des PCB, Stefan Stahlbusch.

Deshalb beteilige sich der Verein auch am Ferienprogramm der Verbandsgemeinde. Dies sieht auch Wolfgang Serbiné von der Handballabteilung des TV Kusel so: „Im vergangenen Jahr haben sich durch den Familienaktionstag zwei Jungen unserer Handballabteilung angeschlossen.“ Keine Nachwuchssorgen hat der Karnevalverein Kusel. Fast fünfzig Mädchen präsentierten beim Rahmenprogramm einen Tanz. Außerdem unterhielt der Kuseler Fanfarenzug mit Musik.