Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Waldmohr. Freud und Leid – am Sonntag eng beieinander beim Südkreis-Derby im Rothenfeld. Unbändiger Jubel beim VfB, der TuS fast komplett am Boden. Gerade hatten sich die Schönenberger selbst ihre Sonntagsfreude verdorben. Sie hatten es in der Hand, drei Zähler zu entführen. Mussten aber vier Minuten vor dem Ende den Ausgleich – und in der vierten Nachspielminute noch die bittere Niederlage quittieren. 2:1 (0:0) siegte der VfB im Duell der A-Klasse Gruppe Süd.

Die Älteren unter den Zuschauern dürften sich noch gut an jene vergangenen Tage erinnern, als ein gewisser Naim Dakaj noch nach Belieben traf. Am Sonntag schrammte er nach