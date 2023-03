Die einen wollten aufsteigen, können aber nicht mehr. Die anderen können aufsteigen, würden auch gerne, müssen es aber nicht. Wenn der TuS Glan-Münchweiler auf die zweitplatzierte SG Hüffler/Wahnwegen trifft, wollen die Gastgeber zumindest den Stolperstein geben.

„Wiederaufstieg“ lautete die Zielvorgabe beim TuS Glan-Münchweiler vor der Saison. Dieses Vorhaben musste schon vor der Winterpause begraben werden. Zu groß war da bereits der Rückstand. Aktuell ist der TuS Siebter der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord, 17 Punkte hinter dem kommenden Gegner.

„Die letzte Runde war lang, eine kurze Vorbereitung, dazu noch der Urlaub. War alles nicht optimal. Entsprechend oft mussten wir beim Personal tauschen und haben eben auch oft knappe Ergebnisse, die meist unglücklich gegen uns ausfielen“, blickt TuS-Trainer Pawel Wilms auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. Deswegen aber den Kopf in den Sand stecken, die weitere Saison mal so nebenbei abspulen? Nein, das gibt es bei ihm nicht: „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen und bereiten uns entsprechend vor. Und wenn dann mal vorne keiner reingeht, muss zumindest hinten die Null stehen. Wie letzte Woche beim Remis in Hundheim.“

Die Spannung hält

Erstaunlicherweise fällt es laut Wilms nicht schwer, die Spannung hochzuhalten angesichts einer Ausgangslage, in der es weder großartig nach oben noch nach unten gehen kann: „Das klappt gut! Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, die Jungs kommen bei, und wir machen, denke ich, auch ein ordentliches Training.“

Wilms ist der Meinung, dass „jede Mannschaft mit Respekt zu uns kommt“. Auch die SG Hüffler/Wahnwegen, die Wilms umgekehrt ebenfalls mit großem Respekt empfängt: „Emotionen, Spaß, auf solche Spiele freut man sich einfach. Gerade Spiele gegen Hüffler waren in der Vergangenheit schöne, spannende Begegnungen. Beide Mannschaften kennen sich, sind offensiv ausgerichtet. Das ist richtig gute B-Klasse-Qualität.“

Gefährliches Trio

Speziell die gegnerische Offensive gelte es, im Zaum zu halten, denn immerhin zeichneten sich Marc Knapp, Kenny Metzger und Kevin Körbel bis dato für 53 von 69 SG-Treffern verantwortlich. „Ein starker Gegner. Wir werden sicher nicht mit offenem Visier ins Spiel gehen, sondern zunächst versuchen, sicher zu stehen. Und idealerweise zu gewinnen, ich tippe auf ein 3:2“, hofft Wilms darauf, das Ergebnis aus dem Hinspiel dieses Mal drehen zu können.

Im SG-Lager wird man gewiss auf einen anderen Ausgang setzten. Die SG hat acht der zurückliegenden neun Begegnungen gewonnen, einmal remisiert. Diese Serie dürfe gerne weitergehen. Wozu das dann am Ende reicht? „Klar ist es schön, erfolgreich zu sein, oben mitzuspielen. Wir genießen es auch, da oben dran zu sein. Aber wir haben keinen Druck. Wir müssen nicht aufsteigen“, erklärt „Hüwa“-Coach Viktor Luks.

Ziemlich dezimierter Kader

Diesem steht seit Beginn des Jahres in Timo Groß ein alter Bekannter wieder zur Verfügung. Groß kam nach kurzem Trainer-Abstecher in Kottweiler-Schwanden zur Winterpause zurück. „Menschlich ein großer Gewinn. Er ist zurückgekommen, hat gesagt, er fühlt sich hier wie zu Hause. Das spricht ja auch für Verein und Mannschaft. Und er hat eine spielerische Qualität, Ahnung von Fußball und ist somit eine enorme Bereicherung“, berichtet Luks.

Ihm bietet sich also eine Option mehr in einem aktuell etwas reduzierten Kader. „Da haben wir aktuell in der Tat ein Problem. Unser Kapitän Patrik Müller fehlt womöglich bis Saisonende. Hinter Keeper Sven Merkert steht noch ein großes Fragezeichen, die Innenverteidiger Luca Franz und Marius Hebel konnten wenig trainieren“, spricht Viktor Luks von ein paar personellen Fragezeichen im Vorfeld der Partie.

„Wir wollen dort bestehen. Aber das wird schwierig, eine enge Kiste“, erwartet Luks am Sonntag – vermutlich auf dem Hartplatz – alles andere als einen Spaziergang gegen einen Gegner, „der seine Qualität diese Saison oft nicht so auf den Platz bringen konnte“, aber sicherlich darauf aus sei, eine gute Rückrunde zu spielen und nach vorne „mit viel Geschwindigkeit“ agiere. Dennoch setzt er natürlich auf einen Erfolg in der Fremde und tippt auf ein „2:1 für uns.“

Spiele im Überblick

B-Klasse KUS-KL Nord: TSG Wolfstein-Roßbach II – SG Haschbach/Schellweiler (So, 13.15), SG Föckelber/Bosenbach – TSG Burglichtenberg, SG Mühlbach/Neunkirchen – SV Herschweiler-Pettersheim, SV Einöllen – SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg, SG Altenglan/Rammelsbach – FV Kusel II, TuS Glan-Münchweiler – SG Hüffler/Wahnwegen, SpVgg Glanbrücken – TuS Bedesbach-Patersbach II (alle So, 15)

B-Klasse KUS-KL Süd: TuS Hohenecken II – SGV Elschbach (So, 12), SV Brücken – SG Breitenbach/Dunzweiler II, SG Krottelbach/Ohmbach – SV Miesau, SSC Landstuhl – SV Kübelberg, SV Kohlbachtal – SG Oberarnbach/Bann II, FSV Krickenbach – FV Ramstein II, SpVgg ESP – SV Hauptstuhl (alle So, 15)

B-Klasse Birkenfeld 1: ASV Langweiler/Merzweiler II – FSV Blau-Weiß Idar Oberstein II (So, 13), TuS Becherbach – SG Perlbachtal, TV Grumbach – SpVgg Wildenburg (beide So, 15)

C-Klasse KUS-KL 1: SV Mackenbach II – SG Schrollbach/Rehweiler (So, 13), TuS Glan-Münchweiler II – TuS Gries, VfR Hundheim-Offenbach II – FV Ramstein III, SpVgg Glanbrücken II – TuS Landstuhl (alle So, 13.15), SG Pfeffelbach/Konken – TSG Burglichtenberg II, SV Kaulbach-Kreimbach – SV Hefersweiler, SpVgg Welchweiler – SG Haschbach/Schellweiler II (alle So, 15)

C-Klasse KUS-KL 2: SG GlanAlb II – FC Queidersbach II (Sa, 14.15), SG Theisbergstegen-Etschberg II – SV Hefersweiler II (Sa, 14.30), SV Nanz-Dietschweiler III – TuS Gries II (So, 11), SSC Landstuhl II – SG Bechhofen/Lambsborn II, FV Kindsbach II – SG Schrollbach/Rehweiler II (beide So, 13), SV Kottweiler-Schwanden II – VfB Waldmohr II (So, 13.15), SV Spesbach II – TuS Schönenberg II (So, 14)

C-Klasse Bad Kreuznach 1: SG Monzingen/Meddersheim III – SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg (So, 13)