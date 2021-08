Vorn rasant, hinten aber wacklig ab und an: Die TSG Wolfstein-Roßbach ist sehr wohl Titelaspirant, aber keine Übermannschaft. Beweisen will’s der FV Kusel, der am Samstag (16.30 Uhr) zum Spitzenspiel der A-Klasse Nord an die Lauter reist.

Wenn die Rowos alljährlich im Oktober zur Winterzeit schon samstags kicken, gucken sonst immer so einige gerötete Augenpaare zu, noch getrübt von vorangegangener Festnacht. Und die Spieler selbst freuen sich, am Abend nachziehen zu dürfen. „Tja, das wäre jetzt eigentlich unser Kerwespiel ...“, stellt Johannes Schell seufzend fest. An Herbstmarkt aber ist dieser Tage nicht zu denken.

Schell, der mit Carlos Borger zusammen das Spielertrainer-Tandem der Rowos bildet, hat in den vergangenen Jahren auch bei der Kerwebeteiligung der Turn- und Sportgemeinschaft die Fäden in der Hand gehalten. Des Virus wegen muss er sich aufs sportliche Geschehen konzentrieren. Hofft nun aber, dass seine Kicker allein der sportlichen Partie wegen in Feierlaune kommen. Ein Dreier im Spitzenspiel der A-Klasse-Gruppe Nord käme da nur allzu gelegen.

Erster gegen Zweiter

Dass diese Paarung mal zum Top-Duell Erster gegen Zweiter werden sollte, daran hatte beim Spielplan-Basteln im Spätsommer sicherlich niemand gedacht. Schon gar nicht die Kuseler selbst, aber auch die Konkurrenz hatte die Kreisstädter nicht auf der Rechnung. „Die ziehen da einige ganz junge Spieler aus der A-Jugend hoch, und die mischen gleich die A-Klasse auf“, staunt auch Schell über den frischen Wind, den da einige bis vor wenigen Wochen in Liga-Kreisen noch völlig unbekannte Nachwuchskicker entfachen.

Offenbar habe der FV Kusel mit seinem neuen Trainerduo einen Glücksgriff getan. Und offenbar „haben die genau die richtige Mischung“, weiß auch Schell um den Anteil, den „Haudegen“ wie Ex-Trainer Waldemar Wilms und Jan-Hendrik Steuer, Marcel Häßel und Kevin Hebel am Höhenflug haben.

Dass es Rückschläge geben wird, ist auch Florian Niebergall klar. Wir werden jetzt mit Sicherheit nicht überheblich – denn wir wissen schon genau, wo wir herkommen“, bremst der Trainer, der gemeinsam mit Marcel Ohlrich zu Rundenbeginn das sportliche Kommando bei den Grün-Weißen übernommen hat.

Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, hat der FVK am Mittwochabend erfahren. Da reichte es „nur“ zu einer Punkteteilung im Heimspiel gegen den TuS Glan-Münchweiler. Früh hatte Kenneth Frey die Kuseler in Führung gebracht, mit dem Ausgleich der Gäste zehn Minuten vor Schluss aber war die Hoffnung auf den vierten Sieg in Folge dahin.

„Schade dass wir dreieinhalb Wochen Zwangspause hatten. Aber die Mannschaft hat den Schwung der drei Siege mitgenommen und auch gegen Glan-Münchweiler gut gespielt“, blickt Niebergall nicht unzufrieden zurück.

Rowos „nicht unschlagbar“

Klar aber auch, dass Niebergall und Ohlrich mit ihrem Team den Rowos gern in die Suppe spucken würden. „Die sind sicherlich nicht unschlagbar“, weiß der Trainer, der sich gestern Abend im Abschlusstraining mit Ohlrich und der Mannschaft auf die Marschroute für Wolfstein verständigen wollte. Niebergall hat durchaus ein paar Ideen, mit welchen Spielvarianten seine Elf an der Lauter bestehen und womöglich eine Überraschung erzwingen könnte.

Hinten reinstellen und gemäß des Mottos „hoch und weit“ die Bälle nach vorn kloppen, steht bei den Kuseler eher nicht im Rezeptblock. Mit dieser Variante aber haben es die Rowos oft zu tun. „Meistens stehen die Gegner tief und versuchen es mit langen Bällen“, kennt Schell die Folge der Last, in jedem Spiel die Favoritenbürde zu tragen. „Aber damit müssen wir zurechtkommen, und es klappt immer besser“.

Das 3:3 bei der SG GlanAlb war eins der beiden Remis, das den ehrgeizigen Schell ein bisschen ärgert. Am Samstag gelte es, weitere Zählerverluste zu vermeiden und die Vier-Punkte-Distanz auf die eine Partie hinterher hinkenden Gäste auszubauen. Dabei steht fast die Bestbesetzung zur Verfügung – wobei ausgerechnet hinter dem Einsatz von Trainerkollege Borger ein Fragezeichen steht.

Kusel kommt mit der Truppe, die in den vergangenen Wochen überzeugte. Auf bestem Wege zur Rückkehr ist Kevin Berger, für den ein Einsatz in Wolfstein aber noch zu früh kommt.