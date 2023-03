Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Steigt die nächste Titelsause am Sonntagnachmittag in Theisbergstegen? Die Chancen stehen gut, dass die SG Theisbergstegen-Etschberg ihr Meisterstück macht und das Ticket zur A-Klasse bucht. Voraussetzung: Ein Heimsieg gegen den SV Kübelberg.

In keiner anderen Staffel des Fußballkreises war der Titelkampf über die vergangenen Wochen so eng wie in der Aufstiegsrunde der B-Klasse Gruppe A. Dort führten der SV Brücken, der