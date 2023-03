Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geht da noch was? FV Kusel II lugt noch vorsichtig Richtung Aufstiegsrunde. Um reinzurutschen, bedarf es allerdings noch dreier Siege. Ein Dreier soll auf alle Fälle in der Kreisstadt bleiben, wenn am Sonntag (12.45 Uhr) B-Klassen-Rivale und Tabellennachbar SV Einöllen an der Winterhelle gastiert.

Die einzige „Erste Mannschaft“ in der Gruppe B hat die Meisterrunde bereits abgehakt. „Macht nix, nicht so wild. Wir haben Punkte gesammelt, wir werden in der B-Klasse bleiben“, sieht