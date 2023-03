Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SG GlanAlb empfing am Sonntagmittag bei strahlendem Sonnenschein die TSG Wolfstein-Roßbach zum Verfolgerduell in der A-Klasse Gruppe B. Dass das Spiel hart umkämpft sein würde, hatte GlanAlbs Trainer Philip Steuer schon vorher geahnt. Und so endete es mit einem hauchdünnen Vorsprung und einem 2:1-Heimsieg.

Schon in den ersten Minuten begannen die Gäste aus Wolfstein mit starkem Pressing und zwangen somit die Gastgeber schon zu Anfang des Spiels immer wieder zu Fehlern. Nach vier Minuten erspielten