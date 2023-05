Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Brücken schlagen? Gut und schön. Wichtiger sind aber Siege gegen Kontrahenten gleichen Kalibers in der B-Klasse Gruppe A. Darin sind sich die beiden Spielertrainer einig, die von daher auch beide auf Punkte im direkten Duell bauen. Johan Steuer, neu am Regiepult bei der SG Mühlbach/Neunkirchen, erwartet am Samstag (16 Uhr) Tobias Reichow und den SV Kübelberg.

Steuer hat sich vom TuS Landstuhl zum Heimatclub seiner Frau hinübergerettet, die beim TuS Mühlbach zur Vorstandsetage gehört. Und er hat noch den ein oder anderen mitgebracht. „Hat