Aufstiegsaspirant gegen Überraschungsteam heißt es am Sonntag in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd. In Altenkirchen trifft der SV Kohlbachtal auf die SG Krottelbach/Ohmbach (Anpfiff 14.45 Uhr). Mike von Blohn hat sich mit seinem Engagement als SG-Spielertrainer einen sehr persönlichen Wunsch erfüllt.

Auf dem sechsten Platz stehend überrascht der selbsternannte Abstiegskandidat Krottelbach/Ohmbach. „Wir konnten im Vorjahr den Abstieg gerade noch so vermeiden. Deshalb war es erstmal