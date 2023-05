Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So langsam können die Kühlschränke bei der SpVgg Glanbrücken schon mit Meistersekt befüllt werden. In der C-Klassen-Aufstiegsrunde Kusel-Kaiserslautern (Gruppe A1/A2) ist der Primus weit enteilt. Die SpVgg kann am Samstag gegen die SG Haschbach/Schellweiler II einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen.

Mit acht Punkten Vorsprung trifft Glanbrücken auf eigenem Platz (Samstag, 16 Uhr) auf den Sechsten von der SG Haschbach/Schellweiler II. „Erwartet haben wir diesen Rundenverlauf