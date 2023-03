Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Lokalduell gerät zur klaren Angelegenheit – zumindest vom Ergebnis her. Mit 7:1 (2:1) schlägt Aufstiegsanwärter SpVgg Glanbrücken den Nachbarn SpVgg Welchweiler. Doch so eindeutig war die Sache zunächst nicht: In Durchgang eins hatten die Gäste sogar ein Plus an vielversprechenden Torgelegenheiten zu verzeichnen.

Erst nach Wiederanpfiff brachen die Gäste auseinander. Unerklärlich, wie auch Daniel Stemler fand. „Wir waren dann einfach nur noch schlecht“, kommentierte der