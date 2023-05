Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der SV Herschweiler-Pettersheim so gut in der B-Klasse auftreten würde, kommt nicht komplett überraschend. Der TuS Glan-Münchweiler kann dagegen sein hoch gestecktes Saisonziel schon jetzt abhaken. Im Derby will der TuS dem Tabellenführer dennoch ein Bein stellen.

„Es läuft.“ Kurz und knackig fällt die Analyse von SV-Spielertrainer Yannick Schording aus. Zehn Spiele, neun Siege, ein Remis, 45:3 Tore – es sind imposante Zahlen. Das