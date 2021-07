Rund 200 Euro Sachschaden sind am Freitag bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Haschbach entstanden. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein bislang unbekannter Autofahrer des Außenspiegel eines am Rand der Hauptstraße abgestellten Mercedes A 180, der in Höhe der Hausnummer 33 parkte. Der Halter des Mercedes habe noch versucht, den Verursacher auf den Unfall aufmerksam zu machen, dieser habe aber nicht reagiert und sei einfach weitergefahren. Die Polizei erhofft sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de Hinweise auf den Unfallverursacher.