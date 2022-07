Weil sich bis dato unbekannter Fahrzeugführer nach einem Unfall aus dem Staub gemacht hat, anstatt sich um den Schaden zu kümmern, muss nun die Polizei in Lauterecken ermitteln. Wie ein Sprecher der Veldenz-Inspektion mitteilt, hat der Gesuchte mit seinem Wagen am Dienstagmorgen zwischen 7 und 7.45 Uhr den linken Rückspiegel eines geparkten Opel in der Hüttenstraße abrasiert. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06382 9110.