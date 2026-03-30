Die Einrichtung einer Vielzahl einzelner Baustellen durch die Deutsche Bahn führt in den Osterferien vor allem zwischen Homburg und Ludwigshafen zu Zugausfällen, Verspätungen und Ersatzverkehren mit Bussen. Erste Zugausfälle und die Notwendigkeit entsprechender Ersatzverkehre gibt es am 2. April, so eine Mitteilung des Zweckverbands ÖPNV.

Die größten Auswirkungen haben demnach die Sperrungen zwischen Neustadt/W und Kaiserslautern im Zeitraum von Karsamstag 4. April bis Ostermontag, 7. April.

Für das FCK-Spiel am 4. April können keine ausreichenden Buskapazitäten bereitgestellt werden. Auf der Strecke Kaiserslautern – Kusel werden zwei zusätzliche Zugverbindungen angeboten: Der Zug RB 12863 (Abfahrt um 9.20 Uhr ab Kusel) wird ab Landstuhl (Ankunft dort um 10.05 Uhr), weiter als RB 18651 verlängert. Der Zug Ankunft kommt in Kaiserslautern Hauptbahnhof um 10.33 Uhr an. Eine zusätzliche Verbindung gibt es ab Kaiserslautern Hauptbahnhof um 16.40 Uhr. Ab Landstuhl fährt der Zug als RB 12878 mit allen Unterwegshalten bis Kusel weiter. Die Fahrzeiten der Ersatzbusse werden auf www.bahn.de und www.vlexx.de veröffentlicht.