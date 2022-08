Autofahrer in und um Heinzenhausen müssen sich einige Tage lang auf Umwege einstellen. Grund sind Arbeiten an der Haupt- und der Hohenöller Straße zwischen Montag, 15., und Freitag, 19. August. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein mitteilt, finden die Asphaltarbeiten in der Hauptstraße von 15. bis 17. August und die Arbeiten in der Hohenöller Straße am 18. und 19. August statt. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die B270 nach Wolfstein, von dort nach Einöllen und umgekehrt. Weitere Infos gibt die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde unter der Telefonnummer 06382 791325.