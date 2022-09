An der Pestalozzistraße wird gearbeitet: zwischen der Einmündung in die Saarbrücker Straße und der Abzweigung Elisabethenstraße. Dieser Bereich ist ab Montag, 4. Oktober, bis voraussichtlich Anfang Dezember gesperrt. Das betrifft den Verkehr zur Grundschule, zu der auch Busse fahren. Deshalb gilt entlang der gesamten Umleitungsstrecke absolutes Halteverbot auf beiden Straßenseiten: In der Elisabethenstraße, der Kolpingstraße und dem betroffenen Abschnitt der Herzogstraße.