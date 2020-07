Die Lehnstraße in Kusel wird von der Einmündung Homburger Straße bis zur Kreuzung an der Niederhoferstraße vom 28. bis 5. August voll gesperrt. Das teilt die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mit. Der Grund: Die Fahrbahn wird erneuert. In dieser Zeit stehen die Parkplätze im gesperrten Bereich nicht zur Verfügung, Ausweichmöglichkeiten gibt es am Kreisel. Dort ist die Kurzzeitregelung laut Verbandsgemeinde außer Kraft.