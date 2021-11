Voraussichtlich zwölf Tage lang dauern die Arbeiten an der Brücke über den Glan im Theisbergstegener Ortsteil Godelhausen. Konkret gehe es um die Brücke am Verbindungsweg vom Anwesen Hauptstraße 67 zur Bundesstraße. Wie Rüdiger Klein vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, werden an der Brücke im Auftrag der Ortsgemeinde mehrere morsche Holzbalken ausgetauscht. Vermutlich am 17. November soll die ab sofort gesperrte Brücke wieder freigegeben werden.