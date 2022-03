Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) hat eine Tafel-Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine gestartet. Dabei wird mit der Verbandsgemeindeverwaltung und der Tafel in Brücken zusammengearbeitet, um die vorm Krieg Schutz suchenden Menschen mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen. Ein Hilfesystem wurde aufgebaut, das folgendermaßen funktioniert: In der VG Oberes Glantal ankommende Flüchtlinge bekommen einen Antrag für Lebensmittel-Bezug von der Tafel, wenn sie sich im Bürgerbüro der VG anmelden. Wöchentlich können sie sich dann in Brücken versorgen. Mit den Spenden, die der KuH einnimmt, unterstützt er die Tafel, damit diese auch weiterhin ihr Angebot ohne Abstriche für bisherige Hilfe-Bezieher aufrechterhalten kann.

Info

Die Iban des Spendenkontos des Kultur und Heimatvereins Sand bei der Volksbank Glan-Münchweiler lautet DE09 5409 2400 0005 0381 03. Stichwort: Ukrainehilfe