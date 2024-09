In Herschweiler-Pettersheim findet zum zweiten Mal ein Spendenlauf auf dem Sportgelände statt: Unterstützt wird damit die Arbeit des Evangeliumsteams für Brasilien (ETB) mit dem die protestantische Kirchengemeinde schon lange Jahre verbunden ist.

Den Spendenlauf am Freitag, 6. September, organisiert die Kirchengemeinde zusammen mit dem Förderverein und dem SV Herschweiler-Pettersheim. Diakon Andreas Horn ist Organisator und an diesem Tag Ansprechpartner für alles rund um den Lauf. Beginn ist um 16.30 Uhr, Ende um 21 Uhr. Die Startgebühr beträgt für jeden Teilnehmer fünf Euro, und pro Runde dürfen zusätzlich gerne 50 Cent gespendet werden. Eine Runde ist etwa 600 Meter lang. Anmeldung ist am Freitag am Sportplatz möglich.

Die Spende wird im Gottesdienst am Sonntag, 15. September, an Sabine Sülzle vom ETB überreicht, die bei dieser Gelegenheit von ihrer Arbeit berichtet. Auch wer nicht mitläuft, kann spenden: Förderverein Herschweiler-Pettersheim, Iban: DE58 5405 1550 0006 0026 20, BIC: MALADE51KUS (Kreissparkasse Kusel).