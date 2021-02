Durch Regen und Schnee hatten sie sich gekämpft. Mehr als 100 Teilnehmer beteiligten sich am Spendenlauf des SV Sand und sammelten so 1500 Euro . Das Geld geht an das Caritas-Seniorenheim in Schönenberg-Kübelberg.

Mit so viel Zulauf habe man wirklich nicht gerechnet, sagt Timo Kreuscher, der Vorsitzende des Vereins. 165 Teilnehmer liefen die vorgegebene Fünf-Kilometer-Strecke zwischen 29. Januar und 7. Februar und übermittelten anschließend ihre Laufzeit über die App „Strava“ an den Verein. Kreuscher erzählt: „Ich dachte, es werden vielleicht 30 bis 40 Menschen mitmachen.“ Damit habe er sich deutlich verschätzt, gibt er zu und lachend, allein am dritten Tag seien über 40 Personen die Strecke gelaufen, „es hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer“.

Sogar aus Homburg und Saarbrücken seien Menschen gekommen, besonders der Glan-Blies-Weg habe es ihnen angetan. Neben den Läufern hatten auch einige Spaziergänger an der Aktion teilgenommen, „von fünf bis 75 Jahren war eigentlich alles dabei“, erzählt er.

Nur mit Hilfe möglich

Möglich sei die Aktion nur durch Sponsoren gewesen, „Wir als Verein könnten so eine Summe gar nicht stemmen“, betont der Vorsitzende. Geholfen hatten die Firmen Seyler Design&Planung aus Schönenberg-Kübelberg und die Volksbank Glan-Münchweiler. „Auch Privatpersonen haben gespendet, der Verein hat dann auf die 1500 Euro aufgerundet“, erklärt er. Die sollen nächste Woche an das Team des Caritas-Seniorenheims übergeben werden.

Weitere Aktionen seien laut Vorsitzendem bereits in Planung. „Wir wollen über die App Strava weitere Strecken vorgeben und eine Art monatliche Herausforderungen daraus machen“, erklärt er. Auch Spendenläufe seien nicht ausgeschlossen, derzeit gebe aber noch keine genauen Pläne.