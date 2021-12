„Wir laufen für das Ahrtal!“ war das Motto des diesjährigen Spendenlaufs an der Glantalschule. Die Glan-Münchweilerer Grundschüler liefen für die Grundschule Bad Neuenahr, zu der Sportlehrerin Melanie Schleicher Kontakt geknüpft hatte. Ganze 6600 Euro kamen zusammen – gegeben von Sponsoren aus Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft, die sich die Schüler vorm Lauf gesucht hatten. Die Schüler liefen Strecken bis 16 Kilometer. Für die Drittklässler ging es auf den Platz des TUS Glan- Münchweiler, während die Zweitklässler auf dem Sportplatz der Schule ihre Runden liefen. Die Erstklässler erwanderten ihre Spenden bei einem Unterrichtsgang zu einem Bauernhof in Matzenbach. Der Scheck wurde von Schülersprecher Mika Hinkelmann, Schulleiterin Tanja Saraceni und Melanie Schleicher in Bad Neuenahr übergeben.