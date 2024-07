Bei Spendenläufen sind in den vergangenen Monaten etliche Euro für den guten Zweck zusammengekommen.

So waren rund 85 Kinder der Grundschule Theisbergstegen Anfang Mai zusammen mit Lehrern, Eltern und Geschwistern von Matzenbach Richtung Rehweiler unterwegs. 6000 Euro kamen bei dem Spendenlauf zusammen. Bei einem gemeinsamen Ausflug zum Erlebnishof Gerhardsbrunn wurde die erste Spende (3000 Euro) dem Gnadenhof, einem Zuhause für Tiere in Not, überreicht. Die zweite Spende (3000 Euro) erhielt die Kontaktstelle Holler in Kusel.

In Wolfstein sind Ende Juni Sponsorengelder von Kindern und Erwachsenen erlaufen worden – organisiert hatten verschiedene Kindergarten-Fördervereine die Aktion auf dem Sportplatz. Jeweils 50 Prozent des Erlöses spendeten die Vereine. Die Fördervereine Wolfstein und Kreimbach-Kaulbach haben an den „Verein des Förderkreises kranker Kinder in Kaiserslautern gespendet“ (zusammen gut 2500 Euro), der Förderverein Jettenbach spendete rund 650 Euro an das Kleinst-Kinderheim Wilde 33 in Kreimbach-Kaulbach und der Förderverein aus Hefersweiler hat fast 280 Euro an den Verein Regenbogenbär überwiesen.