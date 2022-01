Wenige Wochen nach Beginn der Spendenaktion für die evangelische Kirche steigt der Pegel des Spendenkontos kontinuierlich an. Großzügige Gaben und kreative Ideen treiben die Pläne zur Sanierung des baufälligen Turms und schadhaften Dachs der Kirche voran.

„Die Fundraising-Aktion ist gut angelaufen“, berichtet der Presbyteriumsvorsitzende Volker Fett aus Gangloff. Die Kirchengemeinde startete ihre Aktion am ersten Advent unter dem Motto „Wir lassen unsere Kirche im Dorf“. Hintergrund: Die Kirche aus dem Jahr 1765 ist wegen des baufälligen Turms aktuell aus Sicherheitsgründen gesperrt – auch das Dach des Langhauses gibt es Schäden, deren Behebung nicht so dringlich ist.

Aus dem Presbyterium hatte sich eine Fundraising-Gruppe gebildet – sie hat Ende November die Aktion offiziell eingeläutet. Kurz vor Weihnachten habe der Spendenstand bereits 18.500 Euro betragen, freut sich Fett. Darunter seien vier Großspenden in Höhe von 5000, 2000 sowie zweimal 1000 Euro gewesen. Ein Tausender kam vom Kirchbauverein Gangloff, die übrigen Großspender wollen anonym bleiben. Die Schirmherrschaft über die Spendenaktion hat Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst übernommen.

Einnahmen durch Teststelle

Unterdessen haben die Spendensammler rund 400 Bittbriefe an Firmen in der Region verschickt, berichtet Fett. Weitere Einnahmen werden aktuell durch eine neue Corona-Teststelle im Gemeindehaus generiert. „Von der Teststelle wird rege Gebrauch gemacht“, berichtet Fett. Es hätten sich zehn, zwölf Ehrenamtliche gefunden, die dort aktiv sind. Da sich die nächsten Teststellen in Lauterecken und Meisenheim befinden, werde die in Odenbach gut angenommen. Die Vergütung beträgt nach Auskunft des Landkreises 6,50 Euro pro Test. Das Geld fließe direkt in die Spendenkasse, betont Fett.

Weitere Einnahmen seien dringend notwendig. Denn die Kosten der Sanierung des baufälligen Kirchturms werden auf rund 400.000 Euro geschätzt. Davon sollen 100.000 Euro aus Spenden finanziert, die restlichen 300.000 Euro durch Eigenmittel und Zuschüsse bereitgestellt werden. Geplant sei, mit den Arbeiten im Frühjahr zu starten, kündigt Fett an. Nach Instandsetzung des Turms soll auch das schadhafte Dach des Kirchenschiffs repariert werden. Dafür sind laut Fett zusätzlich rund 300.000 Euro notwendig.

Weitere Spendenaktionen

Weitere Mittel werden durch den beabsichtigten Verkauf des Gemeindehauses Odenbach in die Kirchenkasse fließen. Nach dem Beschluss des Presbyteriums, das Gebäude zu verkaufen, wurde nun ein entsprechender Maklervertrag unterzeichnet, berichtet Fett.

Für das Frühjahr bereite die Kirchengemeinde die nächsten Spendenaktionen vor. Wegen der Corona-Krise sei allerdings noch unklar, wie diese konkret aussehen werden, berichtet der Presbyteriumsvorsitzende.

Info

Die Teststelle in Odenbach in der Grabenstraße 18 ist Mittwoch, Samstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.