Der Kuseler Verein Team Plan B hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen. Vor gut zwei Jahren haben die Ehrenamtlichen ein Spendendepot in der ehemaligen Musikschule im Haselrech eingerichtet. Am Montag eröffnen sie nun eine Zweigstelle in Lauterecken – in einem früheren Musikladen.

„Wir haben viele Menschen aus der Lauterecker Gegend, die Hilfe benötigen“, sagt Mireille Graf, Vorsitzende des Kuseler Vereins Team Plan B.