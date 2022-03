In Rammelsbach laufen die Vorbereitungen, um in der Turn- und Festhalle, im Rathaus sowie im katholischen Pfarrheim insgesamt bis zu 150 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen zu können. Wie viel Platz genau sein werde, könne erst gesagt werden, wenn am Freitagabend die Behelfsbetten mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt werden, erklärte Ortsbürgermeister Thomas Danneck. Er hat dazu aufgerufen, am Freitagnachmittag Kopfkissen, Decken und Handtücher zur Turnhalle neben der Grundschule, Schulstraße 5, zu bringen. Nur diese werden angenommen. Sollten weitere Spenden in den nächsten Tagen benötigt werden, werde dazu auf der Rammelsbacher Facebook-Seite aufgerufen.