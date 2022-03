Der Turn- und Sportverein, die Spielgemeinschaft GlanAlb und die Interessengemeinschaft „Wir sind Erdesbach“ veranstalten am Sonntag, 13. März, eine „Spendenaktion Ukraine“. In der Glantalhalle werden ab 11.30 Uhr Gulaschsuppe und Erbseneintopf angeboten – auch zum Mitnehmen. Gäste entscheiden selbst, was sie für die Suppen und Getränke bezahlen. Mit dem Erlös werden die Menschen in der Ukraine unterstützt.