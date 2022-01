Über Sach- und Geldspenden in Wert von insgesamt 6500 Euro kann sich das CJD-Tierheim in Jettenbach freuen. Kunden des Kuseler Fachgeschäftes für Tiernahrung und -zubehör Fressnapf hatten sich an einer Weihnachtsbaum-Wunschaktion beteiligt, die von Anfang Dezember bis Heiligabend lief. Dabei kamen Sachspenden im Wert von 5500 Euro und Geldspenden in Höhe von 1000 Euro zusammen.

Tierheimleiterin Raphaela Sander nahm die Spenden von Filialleiterin Heidi Stenzel-Weber und ihrer Stellvertreterin Larissa Simon entgegen. Laut Stenzel-Weber führt die Filiale zum zweiten Male diese Aktion durch. Diesmal sei das Spendenaufkommen mehr als doppelt so hoch gewesen als im Vorjahr, berichtet sie, vermutlich sei die Aktion nun unter den Kunden bekannter gewesen sei.

Nach Angaben der Tierheimleiterin Raphaela Sander werden in der Einrichtung zurzeit 17 Hunde, 22 Katzen, ein Chinchilla und drei Kaninchen betreut. Das Tierheim auf dem Jettenbacher Gangelbornerhof wird seit zehn Jahren vom Christlichen Jugenddorf (CJD) betrieben, der Vertrag mit dem Kreis Kusel wurde jüngst um weitere fünf Jahre verlängert. Auch Tiere aus der saarländischen Gemeinde Freisen kommen nach Jettenbach.