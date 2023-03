In den vergangenen Monaten wurde bei mehreren Verantstaltungen im Ort Geld gesammelt, das schließlich als eine Spende an die protestantische Kindertagesstätte übergeben wurde. Der Verein „Gemeinsam für Altenglan“ spendete den Erlös aus der Weihnachtsbaumsammelaktion im Januar. Nachdem er noch etwas Geld dazugelegt hatte, kamen so 300 Euro zusammen. Der Solartechnik-Anbieter „Lukas & Hebel“ sammelte ebenfalls beim von „Gemeinsam für Altenglan“ initiierten Glaner Adventskalender im Dezember und legte mit zusätzlicher Eigenfinanzierung 500 Euro dazu.Auch die Familie Draudt-Awe beteiligte sich an der Aktion. Im Dezember bot sie bei einer privaten Veranstaltung bei ihnen zu Hause unter anderem geräucherte Forellen, Bratwürste, Popcorn, Glühwein und Bier an. Mit dem Erlös von 300 Euro kamen so insgesamt 1100 Euro für die Kita zusammen, womit Spielteppiche für die Kinder angeschafft wurden.