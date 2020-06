Eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 1000 Euro hat die Volksbank Glan-Münchweiler hat dem Sportverein Sand gespendet. Den symbolischen Scheck übergaben Filialleiterin Marion Lothschütz und Bereichsleiterin Catherine Seiler an den SV-Vorsitzenden Christoph Pankonin und Ausschussmitglied Peter Herzog. Wie die beiden SV-Vorstandsmitglieder erklärten, kann der Sportverein das Geld gut gebrauchen. Denn wegen der Corona-Krise sei ein Großteil der Einnahmen weggebrochen. Allein da das traditionell im Juli abgehaltene Seefest „Rund um den Ohmbachsee“ in diesem Jahr ausfällt, entginge dem Verein die Hälfte der Jahreseinnahmen.