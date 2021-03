50 Jahre Peugeot-Autohaus Wunn in Waldmohr – für das Unternehmen auch Anlass, 1000 Euro an die Elterninitiative für krebskranke Kinder im Saarland zu spenden.

Bei jedem Winter-Check an Fahrzeugen wurden dafür zwei Euro abgeführt und der Betrag von Geschäftsführer Friedrich Wunn noch aufgestockt. Die Elterninitiative für krebskranke Kinder versucht, in schwierigen Zeiten beizustehen und zu unterstützen. So gibt es unter anderem Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern und Geschwisterkinder im Universitätsklinikum in Homburg, während das Kind eine akute Therapie erhält.