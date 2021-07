Die Volksbank Glan-Münchweiler hat der Landjugend Konken 1500 Euro gespendet – dem Anlass entsprechend am Insektenhotel am Rammelsbacher Dorfweiher. Der einzige Landjugend im Landkreis gehören 90 Mitglieder an. Mit dem Spendenbetrag will die Landjugend im nächsten Jahr mehrere insektenfreundliche Blühkästen anschaffen, um sie in der Nähe von Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten aufzustellen.