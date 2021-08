Ein Jahr lang war er gesperrt, am Freitag wurde der Spielplatz im Altenglaner Ortsteil Patersbach wieder offiziell eröffnet – auch dank der Hilfe des Fördervereins.

14 Mitglieder des Fördervereins Patersbach haben den aus Rindenmulch und Erde bestehenden Bodenbelag durch Fallschutzplatten und einen Rollrasen ersetzt. Laut Ortsvorsteher und Fördervereinsvorsitzendem Harry Schwarz war dies notwendig geworden, um die Sicherheit für spielende Kinder zu erhöhen. Die Arbeiten planten und leiteten Alexander Ruth und Stefan Kühnert. Hätte ein Unternehmen die Arbeiten durchgeführt, hätten die Arbeiten rund 25.000 Euro gekostet, so Schwarz. Nun mussten „nur“ 6626 Euro Materialkosten gestemmt werden. Die Summe verringert sich erneut. Schwarz überreichte zwei Spendenschecks in Höhe von 2665 Euro an Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe. Das Geld hatte der Verein bei einem Fest und dem Einsammeln der Weihnachtsbäume eingenommen.