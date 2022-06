Der SPD-Unterbezirk Kusel weihte am Sonntagnachmittag sein Bürgerbüro in der Kreisstadt ein. Die Räume im Hof Borowczak direkt an der Fußgängerzone – an den Landschaftreppen 1 – waren zuletzt 2019 von der Partei im Kommunalwahlkampf genutzt worden. Anschließend wurden in dem Büro immer wieder Sitzungen diverser SPD-Gremien abgehalten. Jetzt sollen die Räume weiterhin auch dem Unterbezirk wie auch der Kreistagsfraktion zur Verfügung stehen.

Pfalz-Vorsitzender Schweitzer will öfter kommen

Unterbezirksvorsitzende Pia Bockhorn und die Kassiererin des Unterbezirks, Nadine Stuppy, haben in den vergangenen Wochen die Räume renoviert. Alexander Schweitzer, Arbeitsminister und Vorsitzender der pfälzischen SPD, sagte am Sonntag vor Ort zu, dass er das Bürgerbüro monatlich für Sprechstunden nutzen wolle, sollte Bedarf bestehen.

Dass die SPD nun neben den Büros des Landtagsabgeordneten Oliver Kusch und dessen Vorgänger als Wahlkreisabgeordneter, Jochen Hartloff, eine weitere Anlaufstelle habe, wertete Marc Ruland, Generalsekretär der Landes-SPD, als „tolle Sache“. Sie schaffe die Möglichkeit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.