SPD und CDU werden binnen 24 Stunden ihre Landtagskandidaten wählen. Die Genossen kommen am Freitag, 14. August, voraussichtlich in der Turnhalle Konken zusammen, die Christdemokraten am Samstag, 15 August. Beide müssen Nachfolger für ihre langjährigen Landtagsabgeordneten wählen. Bei den Sozialdemokraten hat sich bereits der Kuseler Arzt Oliver Kusch als potenzieller Nachfolger von Jochen Hartloff gemeldet. Als mögliche weitere Kandidaten gilt die Waldmohrer Rechtsanwältin Charlotte Jentsch, die sich allerdings noch nicht endgültig erklärt hat. Der Unterbezirksvorstand werde, falls es zwei oder mehr Kandidaten gebe, eher keine Empfehlung aussprechen, sagte Unterbezirksvorsitzender Jürgen Conrad auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Noch völlig offen ist, wer für die CDU ins Rennen geht in der Nachfolge von Marlies Kohnle-Groß. Die Findungskommission habe mehrere Gespräche geführt, sagte Kreisvorsitzender Sebastian Borger, ohne Namen nennen zu wollen. Er selbst und die Lauterecker Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis werden hier ganz heiß gehandelt. Womöglich ist der CDU-Kandidat sogar früher bekannt als jener der SPD, obwohl Letztere früher tagt. Denn anders als die Sozialdemokraten will der CDU-Kreisvorstand bei seiner Sitzung am 27. Juli eine Empfehlung aussprechen. Das bedeutet auch: Anders als bei den Sozialdemokraten wird es hier mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Kampfkandidatur geben.