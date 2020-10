Der Ortsgemeinderat von Nanzdietschweiler hat mit Wolfgang Stemler (SPD) einen dritten Beigeordneten gewählt. Für Stemler stimmten in der geheimen Wahl elf Ratsmitglieder, zwei votierten mit Nein. Vier Gemeindevertreter fehlten entschuldigt.

Um einen weiteren Beigeordneten überhaupt wählen zu können, änderte der Rat die Hauptsatzung. Ein Ratsmitglied bezeichnete die Satzungsänderung als historisches Ereignis. Hintergrund seiner Anmerkung: Erstmals in der 51-jährigen Geschichte der Gemeinde sind alle Fraktionen im Verwaltungsvorstand um Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender vertreten.

Eine Wende im Kräfteverhältnis des Ortsgemeinderates zeichnete sich jedoch schon bei der Kommunalwahl 2019 ab, als erstmals mit der Wählergruppe Reiß eine dritte Fraktion in den Rat eingezogen ist. Geschichte wurde quasi auch in der konstituierenden Sitzung im August 2019 geschrieben, als ebenfalls erstmalig kein CDU-Fraktionsmitglied, sondern Lena Reiß von der Wählergemeinschaft Reiß zur ersten Beigeordneten gewählt worden ist. Für Gegenkandidat war Jörg Gutheil (CDU), reichte es in der anschließenden Wahl „nur“ zum weiteren Beigeordneten.

Keiner im neuen Beigeordneten-Trio hat jedoch einen eigenen Geschäftsbereich. Dennoch darf man gespannt sein, wie SPD-Mann Stemler, der in der Vergangenheit in Haushaltsdebatten immer wieder auf die prekäre Finanzsituation der Gemeinde verwies und Einsparungen einforderte, sich künftig einbringen wird.