Wechsel im Kreistag bei der SPD: Andrea Schneider aus Schönenberg-Kübelberg zieht sich zurück. Die Diplom-Volkswirtin gehört in der dritten Legislaturperiode dem Gremium an und nennt berufliche Gründe für ihren Ausstieg. Schneider ist unter anderem als Personal-Coach tätig und vertritt den Bundesverband mittelständische Wirtschaft im Landkreis. Ihr Nachrücker kommt mit Jürgen Kreischer aus Lohnweiler. Der 59-jährige Diplom-Verwaltungswirt arbeitet als Oberregierungsrat im Bildungsministerium in Mainz.