Schon im September 2020 hat die SPD ihren Bundestagskandidaten Matthias Mieves für die Wahl im September 2021 nominiert. Bei der CDU ist der Bewerber für den Wahlkreis Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg noch immer offen.

Der 35-jährige Miesauer will diesen Vorsprung für sich nutzen. Unmittelbar nach der Nominierung ist er von Bonn nach Kaiserslautern gezogen. Im Januar machte er sozusagen die Kandidatur zur Hauptbeschäftigung. Sein Arbeitszeitkonto bei der Telekom hatte er im Hinblick auf seine Politikpläne seit Jahren hochgefahren, um sich eine Art Sabbatjahr nehmen zu können. Auf seiner Internetseite wird täglich das Pensum aufgelistet und gezählt. Mieves hat bislang 58 Orte besucht, 1820 Wohnungen und Häuser betreten und 234.500 Schritte im Wahlkreis absolviert (Stand Montag, 12 Uhr).

„Mir ist klar, dass ich mich in der gesamten Region richtig bekannt machen muss“, sagt der Mann, der auf den langjährigen Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog folgen will. Mieves, der Betriebswirtschaftslehre und Anglistik in Mannheim studiert hat, war zuletzt Leiter Innovations-Programm & Investitions-Steuerung in der Telekom-Zentrale.

„Wie können Privatkunden vom 5-G-Standard profitieren“, nennt er eine der Fragestellungen, die unter seiner Regie in Laborversuchen getestet wurden. Sein letztes Projekt war die Marktentwicklung des neuen Magenta-Gaming-Portals der Telekom.

Bis zu 30 000 Besucher

Zwischen 15.000 und 30.000 Besucher hat Mieves bei einzelnen Beträgen auf seiner Homepage bereits gezählt. Der Internetauftritt sei durch die Pandemie nochmal wichtiger geworden, was nicht heiße, dass er auf persönliche Kontakte verzichte. Auch die sozialen Netzwerke seien wichtige Dialog-Plattformen mit den Bürgern und potenziellen Wählern.

Mieves Lieblingsthema im Wahlkampf: Umwelt und Wirtschaft zusammen bringen, wie es auf seiner Internetseite heißt. Und schnell reagieren, wenn aktuelle Themen aufkommen. Als vor zwei Wochen Anhänger der rechtsnationalen Partei „Der dritte Weg“ ein ausländerfeindliches Plakat vor dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Türkgücü München aufhängten, mobilisierte er sofort Jusos aus der Umgebung, um ebenfalls mit einem Transparent dagegen ein Zeichen am Stadionzaun zu setzen.