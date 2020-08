Pia Bockhorn, die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, hat im Gespräch mit der RHEINPFALZ am Freitag betont, sie werde sich beim Parteitag am 14. August um die B-Kandidatur für die Landtagswahl bewerben. Außerdem werde sie beim noch nicht terminierten Unterbezirks-Wahlparteitag für die Nachfolge von UB-Vorsitzendem Jürgen Conrad antreten. Damit gibt es zumindest für die B-Kandidatur eine Kampfabstimmung zweier Waldmohrerinnen: der 37-jährigen Bockhorn, die als Dozentin in der Erwachsenenbildung tätig ist, und der 43-jährigen Rechtsanwältin Charlotte Jentsch. Bislang einziger Bewerber für die Landtagskandidatur ist der Kuseler Arzt Oliver Kusch.