Pia Bockhorn, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, hat zu unserem Artikel „Kosten rauben den Atem“ (Dienstag-Ausgabe) mitgeteilt, dass die SPD mit ihrem Antrag nicht eine Atemschutzübungsstrecke gefordert habe, sondern nur die Kosten für eine solche und mögliche Alternativen habe ermittelt und dem Kreistag mitgeteilt.

Anlass für diesen Antrag, den gleichlautend, aber ohne weiteren Begleittext, auch die SPD im Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan gestellt hat, war die Mitteilung des hauptamtlichen Verbandsgemeinde-Beigeordneten Roger Schmitt, Landrat Otto Rubly habe ihm gesagt, der Kreis werde sich daran nicht beteiligen. Die Kosten für eine solche Strecke werden auf 800.000 Euro geschätzt, das Land würde 33 Prozent Zuschuss zahlen. Auch eine mobile Einrichtung anzumieten sei angesichts der Kosten (21.000 Euro im Jahr), der finanziellen Lage des Kreises und der bisher zu zahlenden Beträge für die Nutzung benachbarter Strecken nicht zu vermitteln.

Bockhorn will nun, wie es der SPD-Antrag fordert, von der Verwaltung im Gremium die detaillierten Zahlen vorgelegt bekommen. Bevor sie diese Zahlen nicht offiziell habe und ohne darüber in der Fraktion diskutiert zu haben, werde sie sich nicht dazu äußern, ob die SPD nun eine solche Strecke fordere oder nicht, sagte sie der RHEINPFALZ. Das Thema soll voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses behandelt werden.