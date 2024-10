„Schussähnliche Geräusche“ hat eine Spaziergängerin am Donnerstagnachmittag zwischen Haschbach und Ententümpel wahrgenommen. Die Frau hatte sich daraufhin bei der Polizei gemeldet. Eine intensive Suche entlang der Wege sei jedoch negativ verlaufen, auch mit Hilfe des anschließend eingesetzten Polizeihubschraubers hätten die Beamten keine verdächtigen Wahrnehmungen gemacht. Fußgänger, die sich zwischen 13.30 und 14 Uhr in diesem Bereich aufgehalten und etwas Ungewöhnliches gesehen beziehungsweise gehört haben, sollen sich bei der Dienststelle in Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de melden.