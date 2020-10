Rund 100 Mitarbeiter der westpfälzischen Sparkassen haben am Donnerstagvormittag mit einer Kundgebung vor der Kreissparkasse-Zentrale und einem Marsch durch die Stadt für höhere Löhne demonstriert. Es sei eine Unverschämtheit der öffentlichen Arbeitgeber, dass sie in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt hätten. Die Gewerkschaft Verdi fordert 4,8 Prozent, mindestens 150 Euro pro Monat.

Kusel war Ort der Kundgebung, weil KSK-Chef Helmut Käfer mit am Verhandlungstisch für die Sparkassen sitzt. Sein Interview in der RHEINPFALZ war Thema in mehreren Reden. Dass er bei Sparkassen von einem Durchschnittseinkommen von 64.000 Euro spreche, sei ein Hohn. Tatsächlich aber hat er diesen Betrag als Gesamtkosten für die Arbeitgeber genannt. Die Demonstranten, darunter wenige Kuseler, kündigten an: „Wir kommen wieder.“