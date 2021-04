Der Chef verhandelt in Berlin, seine Mitarbeiter streiken in Kusel: Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst hat aus Kuseler Sicht eine durchaus interessante Note. RHEINPFALZ-Redakteur Wolfgang Pfeiffer hat mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse, Helmut Käfer, darüber gesprochen.

Herr Käfer, wie kommt man ausgerechnet als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Kusel in die bundesweiten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst?

Ich bin schon lange in der Kommunalen Arbeitgeber-Vereinigung aktiv, leite in unserem Sparkassenverband in Rheinland-Pfalz den Fachausschuss Personal und bin in diesem Fachausschuss auch auf Bundesebene vertreten. Da dachte man wohl: Der kennt sich aus.

Sind Sie bei allen Verhandlungen in Berlin dabei?

Nein. Ich bin einer der Vertreter der Arbeitgeber in der Fachgruppe Sparkassen, ansonsten als Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitergeber.

Wie bewerten Sie den augenblicklichen Arbeitskampf?

Wir sind eigentlich in einer ganz normalen Phase. Anfang Juni hat die Gewerkschaft Verdi die Tarifverträge gekündigt. Im August hat Verdi dann Forderungen auf den Tisch gelegt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dann haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft darauf verständigt, Verhandlungstische für zwei spezielle Themen mit speziellen Problemen vorzuschalten: einen für die Pflege, einen für die Sparkassen. Das war Konsens. Und dann hat Verdi beim Treffen am 19./20. September zu den bereits formulierten Forderungen wie 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt, dazu eine Einmalzahlung von 150 Euro, weitere Forderungen formuliert. Darauf konnten die Arbeitgeber noch kein Angebot abgeben, weil wir ja erst einmal die speziellen Probleme besprechen wollten. Also hat Verdi den Arbeitskampf ausgerufen.

Was ist denn so besonders an der Situation der Sparkassen, dass da separat verhandelt werden muss?

Wir hatten schon 2018 die Probleme mit dem Niedrigzins und der zunehmenden Regulatorik, die sich auf die Betriebsergebnisse niederschlagen. Nun ist auch noch Corona hinzugekommen, was diesen Themen eine besondere Bedeutung gibt. Die Ergebnisse der nächsten Jahre werden noch mehr belastet sein.

Die Arbeitgebervertreter für die Sparkassen verweisen zudem auf eine überdurchschnittliche Gehaltsentwicklung ihrer Mitarbeiter...

Es gab da sicherlich früher einen Nachholbedarf im Vergleich zu den Mitbewerbern. Aber der ist längst aufgeholt. Seit 2010 sind die Gehälter für Sparkassen-Mitarbeiter um 27,8 Prozent gestiegen, die bei den Volksbanken um 15,3 und bei den Privatbanken um 20,9. Im Ergebnis bedeutet das, dass die Personalkosten pro Mitarbeiter bei den Sparkassen inzwischen bei durchschnittlich 64.000 Euro pro Jahr liegen, die bei den Genossenschaftsbanken bei 60.000 Euro. Das ist ein Wettbewerbsnachteil.

Sind die Gehälter der Sparkassen-Mitarbeiter in den vergangenen Jahren denn stärker angestiegen als jene von anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

In der Summe ja. Denn man darf nicht vergessen: Unsere Mitarbeiter erhalten 14 Monatsgehälter. Im gesamten öffentlichen Dienst sind es nur knapp 13.

Haben Sie vor diesem Hintergrund Verständnis für die Streiks, die am Donnerstag auch Ihre eigenen Beschäftigten in Kusel erfassen? Es ist ein Demonstrationszug vorgesehen.

Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Denn es geht ja bei den Verhandlungen überhaupt nicht darum, irgendjemandem etwas wegzunehmen. Wir wollen darüber reden, wie ein wirtschaftlich vernünftiges Ergebnis für alle herauskommen kann und wie nicht einige Institute gefährdet werden.

Wann reden Sie denn in Ihrer Sparkassen-Verhandlungs-Gruppe mit Verdi-Vertretern darüber?

Wir haben uns darauf verständigt, dass wir keine Termine kommunizieren.

Und wie gehen die Tarifverhandlungen dann weiter?

Wenn wir das Thema Sparkassen an unserem Tisch besprochen haben und die Kollegen, die für die Pflege verhandeln, das ihre, dann wird man in einer anderen Runde versuchen, einen Konsens über einen neuen Tarifvertrag zu erreichen.

Der Kreis Kusel ist pleite, Sie verhandeln über die bundesweite Tarife für den öffentlichen Dienst – hat Landrat Otto Rubly Sie schon gebeten, ein möglichst niedriges Ergebnis herauszuverhandeln, damit der Kreis nicht noch mehr Probleme bekommt?

(lacht) Nein, das hat er noch nicht.

Info